Thomas Tuchel: Hiçbir pişmanlığım yok!

2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin'e 2-1 mağlup olan İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

Alman teknik direktör maçla ilgili, "1-0 öne geçtikten sonra fazla pasif kaldık" şeklinde konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Thomas Tuchel, "Savunmada çok fazla boşluk oluştuğu ve Arjantin bütün hava toplarını kazandığı için beşli savunmaya geçme kararı aldım. Sorun diziliş değildi. Maçın gidişatı tamamen değişti ama bu konudaki tartışmaları anlayabiliyorum. Bunu benden daha iyi bildiğini düşünen milyonlarca teknik direktör var. Gidip o bir milyon teknik direktörle bunu tartışabilirim ama kararları vermek zorunda olan kişi benim" sözlerini dile getirdi.

Thomas Tuchel son olarak, "Hiçbir pişmanlığım yok. En iyi maçlarımızdan birini, belki de en iyisini oynadık" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör