Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Thomas Tuchel: Hiçbir pişmanlığım yok!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 01:39

Thomas Tuchel: Hiçbir pişmanlığım yok!

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Arjantin maçından sonra konuştu.

Thomas Tuchel: Hiçbir pişmanlığım yok!
  • ABONE OL

2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin'e 2-1 mağlup olan İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

Alman teknik direktör maçla ilgili, "1-0 öne geçtikten sonra fazla pasif kaldık" şeklinde konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Thomas Tuchel, "Savunmada çok fazla boşluk oluştuğu ve Arjantin bütün hava toplarını kazandığı için beşli savunmaya geçme kararı aldım. Sorun diziliş değildi. Maçın gidişatı tamamen değişti ama bu konudaki tartışmaları anlayabiliyorum. Bunu benden daha iyi bildiğini düşünen milyonlarca teknik direktör var. Gidip o bir milyon teknik direktörle bunu tartışabilirim ama kararları vermek zorunda olan kişi benim" sözlerini dile getirdi.

Thomas Tuchel son olarak, "Hiçbir pişmanlığım yok. En iyi maçlarımızdan birini, belki de en iyisini oynadık" açıklamasını yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İNGİLTERE #ARJANTİN #DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Thomas Tuchel: Hiçbir pişmanlığım yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA