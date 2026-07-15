Trabzonspor, Cenk Özkacar’ı transfer etti!

Cenk Özkacar'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 yaşındaki savunmacı, stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

Altay'da profesyonel olan Cenk Özkacar daha sonra Olimpik Lyon, OH Leuven, Real Valladolid, Köln ve Valencia formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör