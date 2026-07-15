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Giriş Tarihi: 15.07.2026 23:40

Trabzonspor, Cenk Özkacar’ı transfer etti!

Trabzonspor, 25 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar’ı renklerine bağladı.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor, Cenk Özkacar’ı transfer etti!
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Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, stoper rotasyonuna Cenk Özkacar'ı dahil etti.

Bordo-mavililer, Cenk Özkacar transferi konusunda Valencia ile anlaşma sağladı.

Cenk Özkacar yarın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Cenk Özkacar'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 yaşındaki savunmacı, stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

Altay'da profesyonel olan Cenk Özkacar daha sonra Olimpik Lyon, OH Leuven, Real Valladolid, Köln ve Valencia formaları giydi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR

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Trabzonspor, Cenk Özkacar’ı transfer etti!
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