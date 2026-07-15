Trnava’ya pençe atamadı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, dün iki hazırlık maçı oynadı. Slovakya 2. Lig ekibi Malzenice ile 35'er dakikadan iki devre şeklinde oynanan müsabaka 1-1 bitti. Kartal'ın golü Hyeon-gyu Oh'tan geldi. Akşam ise rakip, Slovakya Süper Ligi'nden Spartak Trnava'ydı. Maça Doğan, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Orkun, İlhan ve Semih 11'i ile başlayan Beşiktaş, 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlıların golleri İlhan Fakılı ve Djalo'dan geldi.

İTALİANO: ÇOK SERT ÇALIŞACAĞIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Spartak Trnava'ya 3-2 kaybedilen hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İtaliano, "Düzeltmemiz gereken bazı şeyler var. Bu maça iyi başladık, 5 dakikada konsantrasyon kaybı oldu ve maçı kaybettik. Bunları zamanla düzelteceğiz. Bir takımın kimliği, prensipleri olması gerekir. Benim oyunumda kanattan ve orta sahalardan beklentim var. Üç gün izin yapıp tesislerimizde çok sert çalışmalara başlayacağız. Beşiktaş agresif olacak, gol yaratmaya çalışacak; aynı zamanda arkada da dikkat etmesi gerekecek'' dedi.