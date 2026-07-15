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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Yeni hedef Valverde!

Galatasaray, Real Madrid ve Uruguay kaptanı olan Valverde için nabız yokluyor

ÇAĞDAŞ HALICI
Yeni hedef Valverde!
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Transferde dört bir koldan görüşmeler yapan G.Saray'da gündeme gelen isimlerden biri Real Madrid'den Federico Valverde! Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği öğrenilen 27 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimali artınca G.Saray da nabız yoklamaya başladı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Uruguaylı futbolcunun transferi için iki kritik isim de temas kurdu: Muslera&Torreira! İspanyol ekibi ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması için sarı-kırmızılılar, Real Madrid yetkililerine görüşmelere açık olduklarını iletti. Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile aradığını bulamayan oyuncuya Fernando Muslera ve Lucas Torreira, G.Saray'daki pozitif ortamı anlatıp çağrısını yaptı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#REAL MADRİD #URUGUAY #GALATASARAY

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Yeni hedef Valverde!
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