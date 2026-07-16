Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin, ceza alabilir!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:26

2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin, ceza alabilir!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükselen Arjantin, galibiyeti kutlarken açtığı pankart nedeniyle ceza alabilir.

AA
2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin, ceza alabilir!
  • ABONE OL

Arjantin Milli Takımı, Atlanta Stadı'nda İngiltere'ye karşı oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Arjantinli futbolculardan Giovani Lo Celso ve Nicolas Otamendi, tribünde açılan "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankartı birlikte tuttuktan sonra sahaya serdi.

CEZA GELEBİLİR

Futbolun kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ile FIFA, siyasi bayrakların, sloganların ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor. FIFA, maç raporu doğrultusunda pankartın siyasi nitelikte olduğunun kabul edilmesi halinde Arjantin'e ceza verebilir.

2014 YILINDA YAŞANDI

2014 yılında FIFA, Slovenya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde oyuncularının aynı mesajı içeren bir pankart açması üzerine Arjantin Futbol Federasyonuna 20 bin sterlin para cezası vermişti.

Arjantin, turnuvanın finalinde 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #ARJANTİN MİLLİ TAKIMI #İNGİLTERE #FIFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin, ceza alabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA