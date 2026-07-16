Arjantin’den müthiş dönüş

FIFA Dünya Kupası yarı finalinde nefesleri kesen, kıran kırana bir maç oynandı. Arjantin, 1-0 geriden gelerek İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve final biletini aldı. Bu tarihi rekabetin son randevusunda ilk yarı 0-0 eşitlikle biterken, 55. dakikada Anthony Gordon, İngiltere'yi öne geçirdi. Bu golden sonra şok geçiren Lionel Messi ve arkadaşları, ardından rakip kaleyi ablukaya aldı. Teknik direktör Scaloni peş peşe 5 oyuncu değişikliği yaptı. 85'te Enzo Fernandez, Messi'nin pasında ceza sahası dışından adeta bir füze gönderdi ve eşitliği yakaladı. 90+2'de de Lautaro Martinez, Messi'nin ortasına arka direkte iyi yükselerek kafayla topu filelere yolladı. Daha sonra da oyunu soğutan Arjantin, düdükle birlikte finale çıkmanın sevincini yaşadı. Böylece Dünya Kupası'nın son şampiyonu Tangocular, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Pazar günü TSİ 22.00'de New York'taki MetLife Stadyumu'nda iki ekip, kupanın sahibi olmak için mücadele edecek.

NEREDEN NEREYE!

Finalde karşı karşıya gelecek olan Messi ve Yamal'ın eski bir fotoğrafı yeniden gündeme geldi. O dönemde 20 yaşında olan Arjantinli süper yıldız, Barcelona'nın stadı Camp Nou'nun soyunma odasında bir yardım kuruluşunun resimli takvim çekimleri için poz vermişti. Küvette yıkadığı ve kucağına aldığı bebek ise şu anda Barcelona'nın yıldızı olan, İspanya Milli Takımı'nın futbolcusu Lamine Yamal'dı. Tesadüf ki iki oyuncu, pazar günü finalde kozlarını paylaşacak.

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Dünya Kupası'nda 12 asist yapan Lionel Messi, bu gol paslarının 10'unu eleme turlarında verdi. 1966'dan bu yana bütün aşamalarda sekizden fazla asist yapan başka bir oyuncu yok.

BİR GÖRÜŞ / ÖMER ÜRÜNDÜL

MESSİ TAKIMI HARİKA YÖNETTİ

Dün geceki maç 60. dakikaya kadar kontrollü bir oyuna sahne oldu. Hangi takımın hücumu olgunlaşmaya başlarsa, karşı takım 10 kişiyle topun arkasına geçiyordu. Aynı zamanda da ikili mücadeleler çok sertti. İkinci yarıda İngiltere 55'te golü buldu. Golden sonra 10 dakika Arjantin kendine gelemedi. Ama ondan sonra inanılmaz bir tempoyla İngiltere'yi sahasına hapsettiler. Messi'nin müthiş yönetimiyle pozisyonlar buldular, goller kaçırdılar. Enzo Fernandez'in füzesiyle nihayet skora denge getirdiler. Ondan sonra da müthiş bir hırsla hücumlara devam edip Lautaro Martinez'le ikinciyi de bulup finale kaldılar. Burada eleştirilecek tabii ki İngiltere takımı ve teknik adam Tuchel… Alan daraltan savunma kurgusundan hiç kontratak yapamadıkları gibi rakibe 4 net pozisyon verip iki de gol yemek pek futbol mantığıyla bağdaşan bir durum değildi.