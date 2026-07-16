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Giriş Tarihi: 16.07.2026 20:23

Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir'in 2. eleme turundaki rakibi netleşti.

DHA
Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
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UEFA Konferans Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2'nci eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.

UEFA Konferans Ligi 1'inci Eleme Turu rövanş maçında Finlandiya ekibi Inter Turku, Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu 2-1 mağlup etti. İlk karşılaşmanın 1-1 berabere sona ermesinin ardından toplam skorda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Inter Turku, adını 2'nci eleme turuna yazdırdı.

RAMS Başakşehir ile Inter Turku arasındaki ilk mücadele 23 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak. Eşleşmenin rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'daki Veritas Stadı'nda oynanacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU #RAMS BAŞAKŞEHİR

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Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
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