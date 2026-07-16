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Giriş Tarihi: 16.07.2026

‘Bir aslan gibi savaşacağım’

‘Bir aslan gibi savaşacağım’
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Galatasaray önceki gün İstanbul'a gelen Lesley Ugochukwu'nun transferini KAP'a bildirdi. 22 yaşındaki Fransız ön liberonun, satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu. Burnley'e geçici transfer bedeli olarak 3 milyon Pound verileceği aktarıldı. Şarta bağlı opsiyonunun ise 22.5 milyon Pound olduğu açıklandı. Oyuncuya da önümüzdeki sezon 2 milyon 650 bin Euro sabit ücret ödeneceği ifade edildi. G.Saray formasıyla poz veren ve imzayı atan 1.90 boyundaki Ugochukwu, kendisi için hazırlanan videoda şöyle konuştu: "Bir planım vardı… Yeşil çimlerin üstüne bastığım andan itibaren en zirveye çıkmak, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek… Bir aslan gibi savaşmak… Savaşmak doğamda var ve Galatasaray'ın kaderi kupalar kazanmak. Buna açım. Evet, bir planım vardı. Ama Tanrı'nın planı daha büyük."

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#GALATASARAY

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‘Bir aslan gibi savaşacağım’
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