Bursaspor ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek!

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 26 Temmuz'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin biletlerinin 16 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de satışa çıkacağı açıklandı.

Kulüp Başkanı Enes Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Bursasporlular, Bu ayın 26'sında oynayacağımız Shakhtar Donetsk hazırlık maçı biletlerini yarın akşam saat 20.00'de satışa çıkaracağız.

Öğlen saat 12.00'de kulübümüzün resmi hesabından, daha önce de belirttiğimiz gibi, kombine sahipleri, kongre üyeleri ve Bursaspor Plus üyelerine öncelikli alım hakkı tanınması konusunu ve bilet fiyatlarını duyuracağız. İnşallah hep birlikte takımımıza kavuşacağımız güne çok az kaldı" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör