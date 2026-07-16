Galatasaray
taraftarının sevgilisi, Başkan Dursun Özbek
'in tabiriyle "Çocukları Galatasaraylı yapan adam" Mauro İcardi
ile sarı-kırmızılıların yolları ayrıldı. 2022'de kulübe adım atan Arjantinli yıldızın kontratı sona ermişti. Sözleşme uzatma görüşmelerinde Aslan, 1 yıllık mukavele ve 4 milyon Euro maaş önerdi ancak orta yol bulunamadı.
Böylece büyük aşk sona erdi. Tribünlerde artık "Aşkın olayım" şarkısı çalmayacak… G.Saray sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Böyle bir aşk unutulmaz" ifadeleri kullanıldı.