Can Uzun’da tavan fiyat 30 milyon Euro

Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray, Lesley Ugochukwu'nun ardından ikinci hedefi olan Can Uzun için pazarlıklarını sürdürüyor. Milli futbolcuyla her konuda anlaşan Aslan, kulübü Frankfurt'un yüksek bonservis inadını kırmaya çalışıyor.
Almanlar en az 45 milyon Euro talep ederken Galatasaray, tavan ücret olarak 30 milyon Euro belirlemiş durumda. Yönetim, bu fiyatın üzerine çıkmayacağını Frankfurt cephesine iletti.
Alman Bild Gazetesi ise 20 yaşındaki on numaranın yol ayrımında olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek istediğini yazdı.