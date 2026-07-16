Cenk Özkaçar Trabzonspor’da

Trabzonspor bir yerli oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar'ı 1.7 milyon Euro bonservisle renklerine bağladı. 25 yaşındaki sol ayaklı stoper bu akşam Trabzon'da olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Cenk, ardından da sözleşme imzalayacak. Sol bekte de görev yapabilen oyuncu, Altay altyapısından yetişti. Avrupa'da Lyon, Leuven, Köln, Valladolid ve Valencia formaları giydi. Kariyerinde 162 maça çıkan Cenk'in 3 golü, 2 de asisti var. Tecrübeli futbolcu, A Milli Takımımızda da 9 karşılaşmada ter döktü.

TRABZONSPOR'UN SCOUT ŞEFİ EREN MERT İSTİFA ETTİ

Trabzonspor'un son dönemde yaptığı transferlere katkı sağlayan scout şefi Eren Mert, görevinden ayrıldığını duyurdu. 2023'ten bu yana kulüp bünyesinde olan Mert, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada uyumlu çalışma ortamının mümkün gözükmemesi nedeniyle görevime devam etmenin doğru olmayacağı kanaatine vardım" ifadelerini kullandı.