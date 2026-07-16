Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Stanojevic: "Hedefimiz tekrar Süper Lig"

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Bolu Dağı'nın eteklerinde bulunan bir otelde kampa girdi. Fatih Karagümrük, 27 futbolcunun katıldığı ikinci etap kampında taktik ağırlıklı antrenmanlar yaparak hazırlık karşılaşmaları oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı takım teknik direktör Aleksandar Stanojevic nezaretinde otelin sahasında yapılan sabah antrenmanında ısınma koşusunun ardından pas çalışması yaptı.

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Stanojevic, hedeflerinin Süper Lig'e tekrar geri dönmek olduğunu dile getirdi. Kampta 4 hazırlık maçı oynayacaklarını söyleyen Aleksandar Stanojevic, "İlk başta fiziksel kondisyonumuzu artıracak antrenmanlar yapacağız, sonra 4 tane hazırlık maçı oynayacağız. İşin biraz daha taktiksel tarafına yoğunlaşacağız. Hedeflerimiz büyük. Bence bu kulüp ve bu takım Süper Lig takımı. O yüzden zaten yeni sezonda hedefimiz bu olacak. Hedefimiz tekrar Süper Lige çıkmak olacak. Transfer olarak takıma birkaç oyuncu gelebilir. Birkaç tane pozisyonda hala eksiğimiz var. Ama şu ana kadar gayet memnunum, mutluyum" diye konuştu.

"LİG GERÇEKTEN ZORLU GEÇECEK"

Yeni sezonda kıran kırana bir mücadele olacağını ifade eden Stanojevic, şunları söyledi:

"En azından oyuncular zamanında geldiler, kampa katıldılar bizimle beraber ve antrenmanlara başladılar. Transferlerden gayet mutluyum. Kıran kırana bir mücadele olacak. Çünkü iyi kulüpler düştüler, çıkan iyi kulüpler var. Lig gerçekten zorlu geçecek. Fakat bizim hedefimiz, hırsımız, her şey belli. Çıkmaya oynayacağız. Onlarda çıkmaya oynayacaklar. Biz de çıkmaya oynayacağız."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör