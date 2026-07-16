Fatih Tekke: Transferde 1-2 hamlemiz daha olacak

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekke, yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi.

Yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını dileyen bordo-mavili teknik adam, "Tüm takımımıza ve oyuncularımıza kazasız, sakatlıksız, belasız bir sezon diliyorum. Hak edenin kazandığı, yarışta öne geçtiği güzel bir sezon yaşarız inşallah. Yaklaşık 10 gün önce kampa başladık ve çalışmalarımız gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.



"CABRAL VE PINA 18 TEMMUZ'DA ARAMIZA KATILACAK"

Transfer süreciyle alakalı da bilgi veren Tekke, yeni isimlerin takıma katılmaya devam edeceğini belirterek, "Cabral ve Pina, 18 Temmuz'da bizimle birlikte olacak. Oulai'nin durumu ise netleşmedi. Kalıp kalmayacağıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Yazılıp çizilenler var ancak bizim odak noktamız farklı. Transferde hızlandık ve önemli işler yaptık. Son 1-2 hamlemiz daha olacak. Başkanımız ve yönetimimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.