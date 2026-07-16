Fırtına rekor kıracak!

Trabzonspor, sattığı ve elden çıkarmak üzere olduğu oyuncularıyla rekor kırmaya hazırlanıyor. Operasyonun başını şimdilik 20 milyon Euro'ya Zenit'e giden Felipe Augusto çekiyor. Zubkov'un ayrılığından 4 milyon Euro, Lovik'ten 2.5, Arif'ten 550 bin, Serdar'dan 500 bin Euro kazanç sağlandı. Oulai için Fiorentina ile 30 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlanırken, Nwaiwu için ise Fulham masaya 30 milyon Euro'luk bir teklifle oturmuş durumda. Trabzonspor sezon sonunda Uğurcan'ın (G.Saray) bonusundan 3, Abdülkadir'in (Hull City) bonusundan ise 2.5 milyon Euro kasasına koymuştu. Oulai ve Nwaiwu'nun satışları istenilen rakamlarla gerçekleşirse bordo-mavililer 93 milyon Euro civarında parayı cebine koyacak ve Fenerbahçe'ye ait olan 64.35 milyon Euro'luk satış rekorunu tarihe gömecek.



OULAİ

Dünya Kupası'nda da Fildişi Sahili formasıyla büyük beğeni toplayan 20 yaşındaki Oulai Fiorentina yolunda... Trabzonspor en az 40 milyon Euro bekliyor.

NWAİWU

Fırtına, 22 yaşındaki Nwaiwu'yu devre arasında 5.5 milyon Euro'ya aldı. Fulham 30 milyon Euro ile masada.