Galatasaray’da Mauro Icardi dönemi böyle geçti!

2022'DE KİRALIK GELDİ

Galatasaray, ilk olarak 2022 yılının eylül ayında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Arjantinli futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu dönemde başarılı bir performans sergileyen ve taraftarın sevgilisi olan Icardi, 2023 yılının temmuz ayında ise 10 milyon Euro bonservis ödenerek yeniden Aslan oldu ve 3 yıl daha formayı giydi.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Mauro Emanuel Icardi Rivero, attığı gollerin dışında ikonik gol sevinci, sarı saçları, gol şarkısı ve sempatik hareketleriyle de sadece sarı-kırmızılı taraftarların değil, Türkiye'de birçok kişinin sevdiği biri oldu. Bazı taraftarlar ona benzemek için saçlarını sarıya boyatırken, şarkıcı Simge Sağın'a ait 'Aşkın olayım' şarkısı da uzun süre listelerde ilk sırada yer aldı. Çocuklar ise onun gol sevincini sürekli paylaşım yaparak örnek aldı.