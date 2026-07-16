Galatasaray’da Okan Buruk çarpıcı transfer açıklaması!





"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Transfer dönemindeki zorluklara değinen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Elit oyuncuları almaya çalışıyorsunuz, bu da bir süreç alıyor. Türkiye'ye oyuncu getirmek kolay değil. Tercih etme durumu olduğunda öncelikle Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Serie A ve Bundesliga oluyor. Biz burada 6., 7. Lig oluyoruz. Oyuncuların burayı kariyer düşüşü olarak görmesi, aslında öyle değil. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Birinci tercihleri Türkiye olmuyor. Bazen maddi olarak da biraz daha fazla para vererek transfer etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun da eleştirisi oluyor. Transfer devam ediyor. Hedeflerimiz var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu süreçte 10 tane kontenjanımızda Icardi ile yer açıldı. Geçen sene Galatasaray'ın ne kadar önemli oyuncular getireceğini göstermiş olduk. Burada sadece zamanlama önemli, doğru oyuncuya gitmek önemli. Onun dışında transfer yapmama durumumuz yok. Çalışmalarımız sürüyor. Hem Dünya Kupası hem takımların antrenmanlara başlaması önemli. Hangi oyuncu takımda devam edecek, kamp sürecini beklemek gerekiyor. Bu süreç içerisinde takımımızı tamamlayacağız. Türkiye'de diğer takımlara göre daha oturmuş bir kadroya sahip Galatasaray var. Geçen sene bunu doğru yapmıştık, bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ 5. ŞAMPİYONLUK"

Üst üste 4 kez kazandıkları lig şampiyonlukları için de konuşan Okan Buruk, "Teknik adamların isimleri geçiyor ama bunu kazanan Galatasaray. Biz de o takımın başında olan insanlar oluyoruz. Birlikte oluşturduğumuz bir ortam var. Sezon için birlikte yaşadığımız, kötü günde verilen destek, iyi gündeki coşku var. Ekonomik anlamda da Galatasaray çok yükseklere gitti. Galatasaray taraftarı, takımını sahiplendi. 4 senelik periyotta aynı şekilde tutmaya çalıştık. Kimle oynarsa oynasın bence saha içinde de başı dik olan bir Galatasaray vardı. Bu da önemli şeylerden biri. Galatasaray'ın genlerinden gelen maçı domine etmeye oyununu devam ettirmeye çalıştık. 4 şampiyonluk çok önemli. Hepsinin bir hikayesi var. Bu sene en zorluydu bence, Şampiyonlar Ligi ile birlikte gittik. Diğer 3 seneye göre değerliydi. Bu sene aynı fikstür bizi bekliyor. İnşallah daha çok Şampiyonlar Ligi maçı oynarız, daha yukarılara gideriz. Bence her şey iyi gidiyor. Takımla taraftarın birlikteliği bence önemli. 4 sene içerisinde rekorlar kıran Galatasaray takımı oldu. Hedefimiz 5. şampiyonluk" değerlendirmesinde bulundu.



"HEDEFİM UZUN SENELER KALMAK"

Galatasaray futbol takımının başında kesintisiz olarak en fazla kalan teknik direktör olmasıyla ilgili ise Buruk, "Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş, seçmeye girmiş, seçilmiş, hep orada yaşamış, 18 yaşında A takıma çıkmış, birçok başarının içinde olan bir insan olarak, teknik direktör olarak da bunu başarmak bunu hiçbir şeyle tarif edemem. Benim için önemli ve değerli. Üzerimde bir yandan da sorumluluk var. Bu sorumluluğu 4 senedir en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii kötü günlerimiz, hatalarımız oldu. Hedefim uzun seneler kalmak, bu şampiyonlukları yaşayıp, yolumuza şampiyonluklarla yolumuza devam etmek, benim için en önemli ve değerlisi bu" açıklamasında bulundu.



"OSIMHEN'E SORUMLULUK VERMEK İSTİYORUZ"

Takım içerisinde çok fazla kaptan adayı olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü, "Lider oyuncunun kendi içinde vardır. Muslera'dan sonrası bizim için zordu. Muslera soyunma odasında iyi bir kaptandı, çok hakimdi, ona saygı vardı. Muslera sonrası Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan kaptanımızdı. Muslera'dan sonra bu geçişi yapmak zordu. Victor Osimhen'e bu anlamda sorumluluk vermek istiyoruz. Saha içinde o sorumluluğu net bir şekilde gösteriyor. Yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Yunus kaptan değil belki ama altyapıdan gelmiş, soyunma odasındaki kaptanlardan biri. Torreira'yı söyleyebiliriz. Barış, bu sene kaptan çıktı. Kaptan çıkmak da onları çok mutlu ediyor. Çok fazla takımı sahiplenen oyuncumuz var" diye konuştu.

Bu sezonki başındaki antrenmanlarda altyapıdan 13-14 futbolcu yer aldığını aktaran Okan Buruk, "Onları görmek istiyoruz. Oradan da her zaman oyuncu çıkartıp, oynatabilmek önemli oluyor. U19 Ligi yetersiz oluyor. U19'dan sonra bir lig olması gerekiyor. En iyi olan oyuncu o formayı alır. Bu dönemde A takımla antrenmanda onları değerlendiriyoruz" dedi.