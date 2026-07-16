Göztepe yeni sezona iddialı hazırlanıyor!

3'üncü kez Slovenya'da kampa giren Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde günde çift idman yaparken, tüm oyuncuların hırsı ve isteği camiayı umutlandırdı.

Geçen senelere göre transfer hamlelerini de erken yapan Göztepe'de golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique, orta saha Alex Matos ile stoper Sonko Sundberg kısa süre içerisinde takıma uyum sağladı.

HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI

İlk hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan'ın Gorica takımını 2-0 yenen Göz-Göz'de forma rekabeti üst seviyeye çıkarken, Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen de takımı bir an olsun kampta yalnız bırakmadı.

Onursal Başkan Mehmet Sepil ise uzun zaman sonra ilk kez yurt dışı kampına gelerek takıma destek verdi. Şu ana kadar kaleciler Lis ve Ekrem, stoper Heliton, orta saha Krastev ve forvet Jeh'le yollarını ayıran Göztepe'de takım kaptanı sol bek İsmail Köybaşı da futbolu bıraktı.

İKİ FUTBOLCU DAHA GELECEK

İsmail, bu sezon Göztepe'nin teknik ekibine katılarak yepyeni bir kariyer kapısını araladı. Göztepe'de satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan, Nijeryalı orta saha Dennis ile sağ bek Arda Okan'a ise şu ana kadar yönetimin beklediği teklifler gelmedi. Başkan Ankersen, oyunculara istedikleri paranın verilmemesi durumunda satışın olmayacağını açıkladı.

Dış transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe'de en az 2 oyuncu takviyesi daha yapılacağı kaydedildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör