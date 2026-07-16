İnşa etti taçlandırdı

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yine farkını ortaya koydu. Yarı finalde Fransa'yı ezici üstünlükle devirip finale çıkan Boğalar, yenilmezlik serisini 37 maça yükselterek tüm zamanların rekorunu elinde bulunduran İtalya'yı (37) egale etti. İspanya'nın başarısının ana mimarı olan 65 yaşındaki çalıştırıcı, kariyeriyle bu başarısının tesadüf olmadığını gösteriyor. Ülkesini 10 yıldır temelden en üst seviyeye kadar işleyen De la Fuente, geçmiş yıllardaki çalışmasının karşılığını alıyor.

3 FARKLI YAŞ GRUBUYLA TARİH YAZDI

10 sene boyunca İspanya alt yaş kategorisinde çalışarak tüm futbolcuları A'dan Z'ye yetiştiren De la Fuente, 2015'te U19'u, 2019'da U21'i Avrupa şampiyonluğuna ulaştırdı. 2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya aldı. İspanya A Milli Takımı'nın başında ilk zaferini 2022-23'te Uluslar Ligi zaferiyle elde etti. 2024'te Avrupa'nın en büyüğü ünvanına erişirken 3 farklı yaş grubuyla Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ilk hoca oldu. Aynı sene Uluslar Ligi'nde final oynarken son olarak 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

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İspanya'nın başındaki Luis de la Fuente, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dahil olmak üzere ilk 14 maçında yenilgi almayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

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İspanya, büyük turnuvalarda ardışık 8 eleme maçı kazanan ilk Avrupa ülkesi olma başarısı gösterdi.

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İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.