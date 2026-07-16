Spor dünyası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıldönümünü unutmadı. Federasyonlar ve spor kulüpleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Türk Milletinin yıkılmaz bütünlüğüne vurgu yaparken bu yolda hayatını veren şehitlere rahmet, gazilere saygı ve şükran ifadelerini kullandı. Ülkemizi yurt dışında temsil eden milli futbolcularımız da 15 Temmuz paylaşımlarıyla bu anlamlı günü unutmadıklarını gösterdi. İspanya'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de oynayan Merih Demiral, İngiliz devi Manchester United'da ülkemizi temsil eden Altay Bayındır bu isimler arasında yer aldı. Okçulukta Türkiye'ye tarihin ilk ve tek olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz da Okçuluk Federasyonu'nun paylaştığı üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı 'İrade bizim, istikbal bizim' paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak bu anlamlı günü hatırladı.

ARDA GÜLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalanan Türk bayraklı paylaşımı tercih etti.

MERİH DEMİRAL

15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri olan Şehit Ömer Halisdemir'in yer aldığı bir kareyi paylaştı.

ALTAY BAYINDIR

Türk bayrağının ön planda olduğu, 15 Temmuz Şehitler Köprülü bir kare ile bu önemli günü yad etti.

METE GAZOZ

Okçuluk Federasyonu'nun kendi fotoğrafı ile yaptığı paylaşımı yeniden paylaşarak anlamlı günü unutmadı.