İşte ilk hafta programı

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Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray
, sezonu 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Çorum FK
karşısında açacak. Müsabaka Aslantepe'de oynanacak. Diğer müsabakaların tarih ve saatleri şu şekilde: 15 Ağustos Cumartesi saat 19.00 Konyaspor-Rizespor, Kasımpaşa-Trabzonspor
. Saat 21.30 Gaziantep FK-Alanyaspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe
. 16 Ağustos Pazar saat 19.00 Başakşehir-Kocaelispor. Saat 21.30 Amed Sportif-Erzurumspor FK, Beşiktaş-Eyüpspor. 17 Ağustos Pazartesi saat 21.30 Samsunspor-Göztepe.