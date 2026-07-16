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Giriş Tarihi: 16.07.2026

İşte ilk hafta programı

İşte ilk hafta programı
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Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın programı açıklandı. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sezonu 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Çorum FK karşısında açacak. Müsabaka Aslantepe'de oynanacak. Diğer müsabakaların tarih ve saatleri şu şekilde: 15 Ağustos Cumartesi saat 19.00 Konyaspor-Rizespor, Kasımpaşa-Trabzonspor. Saat 21.30 Gaziantep FK-Alanyaspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe. 16 Ağustos Pazar saat 19.00 Başakşehir-Kocaelispor. Saat 21.30 Amed Sportif-Erzurumspor FK, Beşiktaş-Eyüpspor. 17 Ağustos Pazartesi saat 21.30 Samsunspor-Göztepe. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #TRABZONSPOR #ÇORUM FK

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İşte ilk hafta programı
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