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Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:16

Lesley Ugochukwu, Galatasaray'ın 11. Fransız futbolcusu oldu!

Galatasaray'ın yeni transferi 22 yaşındaki futbolcu Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılıların tarihindeki 11. Fransız futbolcusu oldu.

İHA
Lesley Ugochukwu, Galatasaray’ın 11. Fransız futbolcusu oldu!
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Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Aslan, Ugochukwu için Burnley ile şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya vardı ve geçici transfer bedeli olarak da 3 milyon Sterlin verecek.

217.YABANCI FUTBOLCU

22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinin 217. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Lesley Ugochukwu ayrıca sarı-kırmızılıların futbol takımında forma giyecek 11. Fransız futbolcusu olacak.

Galatasaray'da daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois ve Tanguy Ndombele forma giydi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Lesley Ugochukwu, Galatasaray'ın 11. Fransız futbolcusu oldu!
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