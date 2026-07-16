Londra’da Watkins zirvesi!

Mason Greenwood transferi için Manchester'a giden Fenerbahçeli kurmayların aynı gün Londra
'ya geçerek Ollie Watkins için kritik bir zirve gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Görüşmelerde Aston Villa yönetiminin, Watkins'in takımın en önemli parçalarından biri olduğunu ve yerini doldurmanın kolay olmayacağını ifade ettiği öğrenildi.
İngiliz ekibinin, bu nedenle transfer konusunda oldukça katı bir tutum sergilediği ve 40 milyon Euro'dan kapı açtıkları belirtildi. 30 yaşındaki santrforun ise Kanarya'ya gelmeye sıcak baktığı ve imza atmaya hazır olduğu kaydedildi. Yönetimin, anlaşma sağlanması durumunda Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon Euro maaş teklif etmeyi planladığı öğrenildi.