Metehan Mimaroğlu: Bu topraklar için daha fazla mücadele edeceğim

Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metehan Mimaroğlu, hem transfer süreci hem de yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"TRABZON'U ÇOK SEVİYORUM"

Trabzon'a yabancı olmadığını ifade eden Mimaroğlu, "Ben Trabzon'u çok seviyorum. Rize'de doğdum. Babam nedeniyle ailemiz burada büyüdü. Biz bu topraklarda büyüdük. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.



"REKABET TRABZONSPOR'A KAZANDIRACAK"

Takım içerisindeki forma rekabetinin kendilerini daha güçlü hale getireceğini vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Tatlı rekabet her zaman olacak. Aral oynadığı zaman en büyük destekçisi ben olacağım. Saviola oynadığı zaman da en büyük destekçisi ben olacağım. Ben oynadığım zaman da onların bana aynı desteği vereceğine inanıyorum. İçeride çok güzel bir birliktelik yakaladık. Genç ve tecrübeli oyuncularla iyi bir aile ortamı oluştu. Bu rekabet Trabzonspor'a yarayacak. Tek düşüncemiz Trabzonspor'a katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.



"HAYATIM BOYUNCA MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADIM"

Kariyeri boyunca pes etmeyen bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Mimaroğlu, "Hayatım boyunca mücadeleyi hiç bırakmadım. En büyük destekçim eşim oldu. Futbolda da hayatta da mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Birçok takımda oynadım ve her ligde tecrübe edindim. Burada göstereceğim performans beni daha da mutlu edecek. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.