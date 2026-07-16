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Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:30

Samsunspor, ikinci etap çalışmaları için Hollanda'ya gidecek!

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etap çalışmalarının yarın tamamlanacağını ikinci etap kampını ise 20 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştireceğini duyurdu.

İHA
Samsunspor, ikinci etap çalışmaları için Hollanda’ya gidecek!
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Süper Lig ekibi Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 17 Temmuz Cuma günü yapılacak antrenmanla tamamlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde izin yapacağı, sezon öncesi kamp çalışmalarının ikinci etabının ise 20 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştirileceği ifade edildi.

4 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Samsunspor'un Hollanda kampındaki hazırlık maçlarının programı da açıklandı.

Buna göre kırmızı-beyazlı ekip, 22 Temmuz'da Fransa temsilcisi USL Dunkerque, 25 Temmuz'da Belçika ekibi LA Louvire FC, 29 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK Athens takımı ve 1 Ağustos'ta Belçika temsilcisi KVC Westerlo ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #NURİ ASAN TESİSLERİ #SAMSUNSPOR

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Samsunspor, ikinci etap çalışmaları için Hollanda'ya gidecek!
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