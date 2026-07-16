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Giriş Tarihi: 16.07.2026 08:37

Trabzonspor, büyük rekor kıracak!

Trabzonspor, Christ Oulai ve Nwaiwu’nun da muhtemel gidişlerinden kasaya toplam 93 milyon Euro koyacak.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, büyük rekor kıracak!
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Trabzonspor, sattığı ve elden çıkarmak üzere olduğu oyuncularıyla rekor kırmaya hazırlanıyor. Operasyonun başını şimdilik 20 milyon Euro'ya Zenit'e giden Felipe Augusto çekiyor.

Zubkov'un ayrılığından 4 milyon Euro, Lovik'ten 2.5, Arif'ten 550 bin, Serdar'dan 500 bin Euro kazanç sağlandı. Oulai için Fiorentina ile 30 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlanırken, Nwaiwu için ise Fulham masaya 30 milyon Euro'luk bir teklifle oturmuş durumda.

Trabzonspor sezon sonunda Uğurcan'ın (G.Saray) bonusundan 3, Abdülkadir'in (Hull City) bonusundan ise 2.5 milyon Euro kasasına koymuştu.

REKOR HAZIRLIĞI

Oulai ve Nwaiwu'nun satışları istenilen rakamlarla gerçekleşirse bordo-mavililer 93 milyon Euro civarında parayı cebine koyacak ve Fenerbahçe'ye ait olan 64.35 milyon Euro'luk satış rekorunu tarihe gömecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FELİPE AUGUSTO #TRABZONSPOR #CHRİST OULAİ

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Trabzonspor, büyük rekor kıracak!
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