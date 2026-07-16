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Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:57 Son Güncelleme: 16.07.2026 22:58

Zeki Çelik, Juventus'a transfer oldu

İtalya Serie A temsilcisi, 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA
Zeki Çelik, Juventus’a transfer oldu
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, milli oyuncu Zeki Çelik'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 2018-2022 yıllarında Roma'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, profesyonel kariyerinde sırasıyla Karacabey Belediyespor, İstanbulspor, Lille ve Roma'da görev yaptı.

Milli oyuncu, 2020-2021 sezonunda Fransa ekibi Lille ile ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Zeki Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sözleşmesinin sona erdiği Roma'ya veda etti.

Tarif edilmesi zor duygular içinde olduğunu belirten 29 yaşındaki sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

"Roma formasını giymek, benim için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün beni hem futbolcu hem de insan olarak geliştirdi. Teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, sportif direktörlerimize ve teknik ekibimizin her bir üyesine teşekkür etmek istiyorum. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Roma'ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyor ve hak ettiği tüm başarılara ulaşmasını umut ediyorum."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Zeki Çelik, Juventus'a transfer oldu
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