Didier Deschamps: "Hata yapma lüksümüz yok"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Miami Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. 57 yaşındaki teknik adam, Fransa Milli Takımı'nın başında çıkacağı son maçta yoğun sorumluluk duygusu hissettiğini ifade etti.

3'üncülük maçını oynamamış olmayı tercih edeceğini belirten Deschamps, "Sonuçta bir eleme maçına çıkacağız. Benim, teknik ekibin ve oyuncuların son hedefe ulaşmak için her şeyi yapma zorunluluğu var. Bu hedef belki daha az önemli ama sonuçta buradayız. Oyuncuların oynamak istememesi ya da bizim daha az istememiz gibi bir durum söz konusu değil. Bunu kabul etmeliyiz ve hata yapma lüksümüz yok.

"FİNALİSTLER ORADA OLMAYI HAK ETTİ"

İspanya maçında rakip bizden daha iyiydi. Mesafe, koşu şiddeti gibi fiziksel verilerde üstün görünsek de durum bu. Ortaya çıkan sonuç İspanya'nın kalitesini de ortaya koyuyor. Onlar seviyesini yükseltti, oyununu değiştirdi ve bizim hedeflerimizin seviyesinde olduğunu kanıtladı. Bunu kabul etmeliyiz. Bana hakem konusunu soruyorlar. Bizi mağlup eden hakem değildi. İspanya'ya karşı asla böyle bir şey diyemem. Finale çıkan iki takım da orada olmayı hak etti." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ ANLAR YAŞADIK"

Fransa Milli Takımı'nın başına 2012 yılında geçtiğini aktaran Didier Deschamps, şunları söyledi:

"Bu göreve geldiğimizde aldığımız sorumluluğu da biliyorduk. Milyonlarca Fransız için bu formayı yukarıya taşımayı hedefledik. Bir hazırlık maçı bile oynasak üzerimizde bunun sorumluluğu oldu. 1998'de oyuncuyken, 2018'de de teknik direktörken önemli anlar yaşadık. Yeni nesil bu durumu biliyor. Benim için bir zafer bir başka zaferle karşılaştırılamaz."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör