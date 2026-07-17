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Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:18

Fatih Karagümrük, Candan Başkale’yi kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’da forma giyen Candan Başkale ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Fatih Karagümrük, Candan Başkale’yi kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-siyahlılar son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Candan Başkale'yi kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından konuyla yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Westerlo'dan Candan Başkale ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Candan Başkale'ye ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Fatih Karagümrük, Candan Başkale’yi kadrosuna kattı
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