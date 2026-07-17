Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu açıklandı! Mason Greenwood kararı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21-28 Temmuz tarihlerinde Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, mücadelelerin kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Açıklanan listede yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood yer almadı. Öte yandan N'Golo Kante de kadroda yok.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Mimovic
Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca
Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif
Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 ekleme ve çıkarma yapma hakkı bulunuyor.