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Giriş Tarihi: 17.07.2026 20:06

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı! Mason Greenwood kararı...

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme maçlarının kadrosunda Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve Nathan Ake'nin yanı sıra N'Golo Kante yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu açıklandı! Mason Greenwood kararı...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21-28 Temmuz tarihlerinde Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, mücadelelerin kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Açıklanan listede yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood yer almadı. Öte yandan N'Golo Kante de kadroda yok.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Mimovic

Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca

Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif

Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 ekleme ve çıkarma yapma hakkı bulunuyor.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı! Mason Greenwood kararı...
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