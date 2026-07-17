Forvete yeni aday Elie Wahi

Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic
bekleyişi sürüyor. Alexander Sörloth
için de Atletico Madrid'le masaya oturmaya hazırlanan siyahbeyazlılar, son olarak Elye Wahi'yi listesine dahil etti. Kartal, 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Alman ekibinin Fildişi Sahilli santrforun bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.
18 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip Wahi, Montpellier altyapısından yetişti. Fransa'da bu kulübün yanı sıra Nice ve Marsilya formalarını da giydi.