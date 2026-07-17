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Giriş Tarihi: 17.07.2026

Forvete yeni aday Elie Wahi

Forvete yeni aday Elie Wahi
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Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic bekleyişi sürüyor. Alexander Sörloth için de Atletico Madrid'le masaya oturmaya hazırlanan siyahbeyazlılar, son olarak Elye Wahi'yi listesine dahil etti. Kartal, 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. Alman ekibinin Fildişi Sahilli santrforun bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. 18 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip Wahi, Montpellier altyapısından yetişti. Fransa'da bu kulübün yanı sıra Nice ve Marsilya formalarını da giydi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DUSAN VLAHOVİC #ALEXANDER SÖRLOTH

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Forvete yeni aday Elie Wahi
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