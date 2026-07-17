Göztepe yoluna doludizgin devam ediyor!

İSMAİL KÖYBAŞI'NA JÜBİLE YAPILACAK

Göztepe'de aktif futbolculuk kariyerini tamamlayan ve sarı-kırmızılı takımın teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı da Ağustos ayında jübile yapılacak. Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor formalarını da terleten İsmail için Göztepe'nin Trabzonspor'la karşılaşacağı ifade edildi. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, İsmail Köybaşı'nın jübile maçı için Ağustos'un başında İzmir'de Göztepe ile maç yapacaklarını açıkladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör