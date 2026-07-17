Hakemden şükür secdesi

ARJANTİN'İN İngiltere karşısında finale yükseldiği yarı final mücadelesine futbolcular kadar karşılaşmanın hakeminin sergilediği hareket de damga vurdu. MLS'te görev yapan ve bu dev maçta düdük çalan Fas doğumlu hakem İsmail El-Fath, müsabakanın son düdüğünü çalmasının hemen ardından saha ortasında secdeye gitti.
Öte yandan bu karşılaşma, El-Fath'ın bu yılki Dünya Kupası'nda yönettiği dördüncü maçtı. Daha önce grup aşamasında Hollanda-Japonya ve İspanya- Uruguay mücadelelerini, çeyrek finalde Brezilya-Norveç müsabakasında görev yapmıştı.