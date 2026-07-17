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Giriş Tarihi: 17.07.2026

Hakemden şükür secdesi

Hakemden şükür secdesi
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ARJANTİN'İN İngiltere karşısında finale yükseldiği yarı final mücadelesine futbolcular kadar karşılaşmanın hakeminin sergilediği hareket de damga vurdu. MLS'te görev yapan ve bu dev maçta düdük çalan Fas doğumlu hakem İsmail El-Fath, müsabakanın son düdüğünü çalmasının hemen ardından saha ortasında secdeye gitti. Öte yandan bu karşılaşma, El-Fath'ın bu yılki Dünya Kupası'nda yönettiği dördüncü maçtı. Daha önce grup aşamasında Hollanda-Japonya ve İspanya- Uruguay mücadelelerini, çeyrek finalde Brezilya-Norveç müsabakasında görev yapmıştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Hakemden şükür secdesi
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