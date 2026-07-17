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Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:55 Son Güncelleme: 18.07.2026 01:05

Ibrahima Konate: Sonuna kadar ciddiyetle oynayacağız

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile İngiltere arasında yapılacak 3'üncülük mücadelesi öncesinde Fransız futbolcu Ibrahima Konate, sonuna kadar ciddiyetle oynayacaklarını söyledi.

AA
Ibrahima Konate: Sonuna kadar ciddiyetle oynayacağız
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Fransız futbolcu Ibrahima Konate, Miami Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. 27 yaşındaki futbolcu, sözlerine görevinden ayrılacak teknik direktör Didier Deschamps'a teşekkür ederek başladı.

Deschamps'ın 14 yıldır takımın başında olduğuna işaret eden Konate, "Fransız halkını çok mutlu etti. Elbette birkaç hayal kırıklığı oldu ancak yaşattığı mutlulukları asla unutmamalıyız." dedi.

"FİNAL OYNAMAK İSTİYORDUK"

Yarı finalde kaybettikleri İspanya mücadelesini hala sindiremediklerini belirten savunma oyuncusu, "Hepimiz her gün bunu düşünüyoruz. İki Dünya Kupası'nda önce finalde, sonra yarı finalde elenmeyi kabullenmek zor. İspanya karşısında hiçbir şey yapamamış olmak da gerçekten acı vericiydi. Bizim hedefimiz bu değildi. 3'üncülük maçında Fransa Milli Takımı'nın oyuncuları olarak üzerimize düşen bir görevimiz var. Medyada Deschamps'ın kimsenin bu maçı oynamak istemediğini söylediğini okudum. Kimsenin istemediği kesin. Beklentilerimiz ve standartlarımız göz önüne alındığında, biz aslında bir final oynamak istiyorduk. Ancak bu, Fransa'yı temsil etmediğimiz anlamına gelmiyor, bu formayı ve armayı taşıdığımız için üzerimizde bir sorumluluk var. Buna saygı duyacağız ve sonuna kadar ciddiyetle oynayacağız." diye konuştu.

"ONLARI TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

Finalde İspanya'nın ya da Arjantin'in kazanması konusunda herhangi bir tercihi olmadığını dile getiren Konate, şunları ifade etti:

"Bizi yenen takım İspanya. Eğer onlar kazanırsa, turnuvanın kazananına kaybetmiş oluruz. Arjantin'e gelince, Mac Allister ile her zaman iyi anlaştık, o dünyadaki en yakın arkadaşlarımdan biri. O yüzden o kazanırsa onun adına mutlu olurum. Herkes için favori bizdik. Yetenekli oyunculara sahibiz. Takım içinde bir rekabet de vardı. Dünyadaki herkes Fransa Milli Takımı'nın farkı 2-3 takım çıkarıp birbiriyle yarışabileceğini söylüyordu. Ama İspanya'ya karşı kaybettik. Onlara yenilmek, sıradan bir takıma karşı kaybetmek gibi değil. Son Avrupa şampiyonundan bahsediyoruz. Eğer finali kazanırlarsa onları tebrik etmek gerekiyor."

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FRANSA MİLLİ TAKIMI #2026 FIFA DÜNYA KUPASI

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Ibrahima Konate: Sonuna kadar ciddiyetle oynayacağız
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