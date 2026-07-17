İcardi yerine çifte golcü

Mauro İcardi ile yolların kesin olarak ayrılması ile birlikte santrfor transferi de hız kazanacak G.Saray'da… Aslan bu bölgeye bir genç takviyesi yapmayı düşünürken bir de yerli oyuncu peşinde… Sarıkırmızılıların listesindeki isimlerden Matviy Ponomarenko ile prensip anlaşmasına varılırken kulübü Dinamo Kiev ile pazarlıklar başladı. 20 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilirken Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Ukrayna ekibi 30 milyon Euro'luk bir beklenti içinde.

Ancak G.Saray cephesi bu oyuncu için bonuslarla 15 milyon Euro'luk bir teklifin üzerine çıkmayı düşünmüyor. Dinamo Kiev altyapısından yetişen ve ülkesinin U17'den başlamak üzere tüm alt yaş kategorilerinde sahaya çıkan oyuncu geçen sezon ligde 15 maçta 13 gol kaydetti. Santrfor bölgesinde bir diğer hedef ise Bertuğ Yıldırım… 24 yaşındaki oyuncu G.Saray'a sıcak bakarken Rams Başakşehir ile görüşmeler de yoğunlaşacak. Kulübü ile 2029 sezonu sonuna kadar kontratı olan 1.91'lik oyuncu için Başakşehir, Fransız ekibi Rennes'e 2.2 milyon Euro bonservis ödemişti. Aslan ise bonuslarla 10 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.