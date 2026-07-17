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Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:33

Kocaelispor, Haydar Karataş'ı renklerine bağladı!

Kocaelispor, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Sakaryaspor'a transfer olan 2007 doğumlu sol kanat oyuncusu Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı.

İHA
Kocaelispor, Haydar Karataş’ı renklerine bağladı!
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Kocaelispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına genç bir takviye daha ekledi. Yeşil-siyahlı ekip, 2007 doğumlu sol kanat oyuncusu Haydar Karataş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Haydar Karataş, geçen sezon Sakaryaspor forması giydi. Genç oyuncunun transferi, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza hoş geldin Haydar Karataş. Futbolcu Haydar Karataş ile kulübümüz arasında 4 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KOCAELİSPOR #FENERBAHÇE #SAKARYASPOR

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Kocaelispor, Haydar Karataş'ı renklerine bağladı!
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