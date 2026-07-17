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Giriş Tarihi: 17.07.2026 13:08

Kocaelispor, Riva kampını hazırlık maçıyla noktaladı!

Kocaelispor, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği birinci etap kampının son gününde karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Kampın ilk etabını tamamlayan Körfez ekibi, 3 günlük tatilin ardından Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürecek.

İHA
Kocaelispor, Riva kampını hazırlık maçıyla noktaladı!
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Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını İstanbul'da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde birinci etap kampıyla sürdüren Kocaelispor, son gününde Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda Arda Özyar'ın gölüyle öne geçen yeşil-siyahlılar, ikinci yarının başında kalesinde gördüğü golle maçtan 1-1 eşitlikle ayrıldı. İlk etap kampını hazırlık maçıyla noktalayan Körfez ekibi, 3 günlük tatilin ardından 20 Temmuz Pazartesi günü Düzce Topuk Yaylası'nda ikinci etap kampına başlayacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Kocaelispor, Riva kampını hazırlık maçıyla noktaladı!
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