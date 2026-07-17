Küvetten finale

Mavi plastik bir küvet... İçinde henüz altı aylık bir bebek... Başında ise utangaç gülümsemesiyle 20 yaşında futbol kariyerinin başında bir isim... Takvimler 2007 yılını gösterirken Barcelona'nın genç yıldızı Messi, UNICEF'in yardım kampanyası kapsamında düzenlenen bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçmişti. Çekilişi kazanan Mataro'nun Roca Fonda Mahallesi'nde yaşayan Yamal ailesiydi. Messi'nin kucağına verilen bebek Lamine Yamal'dı. Ne Messi, ne Yamal ailesi ne de deklanşöre basan fotoğrafçı Monfort, o gün futbol tarihinin en özel karelerinden birine imza attıklarının farkındaydı. Monfort yıllar sonra o günü, "Lamine çok sempatikti. Messi'yi iki gülüşte kendine bağladı" sözleriyle anlatacaktı.O kare, ilk bakışta sıradan bir yardım kampanyasının fotoğrafıydı. Yıllar geçtikçe anlamı bambaşka bir hâl aldı. O mavi küvette, futbolun iki farklı kuşağı aynı kareye sığmıştı. Aradan tam 19 yıl geçti... Bebek bugün Ballon d'Or adayı, dünyanın en büyük yıldızlarından biri.

SON DÜNYA KUPASI!

Henüz 19 yaşındaki Lamine Yamal, kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanarak futbolun zirvesine çıkmanın hayalini kuruyor. Karşısında ise 39 yaşındaki Lionel Messi var. Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane, belki de son Dünya Kupası maçında üst üste ikinci kez şampiyon olup kariyerine unutulmaz bir final eklemek istiyor. Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak Arjantin-İspanya finali, sadece bir Dünya Kupası şampiyonunu belirlemeyecek. Aynı zamanda futbolun iki dönemini de karşı karşıya getirecek. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Yamal, Barcelona formasıyla lig ve kupa zaferleri yaşadı, İspanya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu sevinci tattı ve futbolun yeni lideri olacağının sinyallerini verdi.

YILLARCA ANLATILACAK

Messi ise Barcelona kariyerinde sayısız rekor kırdı; 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 10 La Liga, 7 Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupa zaferi yaşadı. Arjantin ile 2021 Copa America'nın ardından 2022'de Dünya Kupası'nı kaldırarak kariyerindeki en büyük eksiklerden birini tamamladı. Şimdi ise hedefi, üst üste ikinci Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerini eşi benzeri görülmemiş bir başarıyla noktalamak. Bu final, sadece kupaya uzanan takımın değil, futbol tarihinin de hafızasına kazınacak. Mavi plastik bir küvette başlayan hikâye, Dünya Kupası finalinde tamamlanacak.

REKORLARI ALT ÜST EDEN ADAM

Geriye düştükleri İngiltere karşısında 2 asist yaparak galibiyeti getiren Messi, 2026 Dünya Kupası'nda kırılmadık rekor bırakmadı. 39 yıl 21 günlükken sahaya çıkarak 1958 Dünya Kupası'nda Batı Almanya ile İsveç arasında oynanan mücadelede 37 yıl 236 gün ile forma giyen Fritz Walter ve Gunnar Gren'i geride bırakarak yarı finalde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. 21 golle turnuva tarihinin en golcü ismi konumundaki Messi, 12 asistle ilk sırada yer aldı. Yıldız futbolcu aynı zamanda İngiltere maçında sahanın en çok ikili mücadele kazanan ismi, en çok adam eksilten oyuncusu, en çok kilit pas atan kişi oldu.

AĞLA MAJESTELERİ!

Arjantın'ın İngiltere'yi eleyerek Dünya Kupası'nda adını finale yazdırması dünya basınında geniş yer buldu… Arjantin Ole gazetesi İngiliz kraliyet ailesine gönderme yaparak iddialı bir kapak hazırladı. 'Ağla majesteleri' başlığını atan gazete, 1-0'dan 2-1 biten maç için 'Arjantin çevirdi, bir Dünya Kupası finali daha oynayacak' yorumu yaptı. İspanyol Marca, finale atıfta bulunup, 'Messi son dansını İspanya'ya karşı yapacak' dedi. AS ise 'Messi-İspanya, son büyük bölüm' yorumu ile dikkat çekti. İngiliz The Guardian, Arjantin'in son dakikalarda bulduğu iki golün İngiltere'nin kalbini kırdığına vurgu yaptı. İngiliz gazeteleri, 'Kalp kırıklığı', 'Çöküş', 'Son dakika yıkımı' başlıklarını kullandı. Fransız L'Équipe, 'Messi'nin son bir randevusu daha var' derken İtalyan La Gazzetta dello Sport "Arjantin asla ölmez' başlığını atıp Lautaro Martinez ve Messi ikilisini "şampiyon refleksi" yorumu ile öne çıkardı. Alman Bild, 'Messi, İngiltere'nin hayalini yıktı' ifadelerini kullandı.