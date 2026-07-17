Maceraya hazırım

F.Bahçe'nin yeni yıldızı Mason Greenwood dün İstanbul'a gelirken binlerce taraftar karşıladı. Manchester'dan hareket eden tarifeli uçak İstanbul'a ulaşırken bir süre bekleyen Greenwood işlemlerin ardından 17.15'te kendisini bekleyen taraftarlarla kucaklaştı. Yıldız oyuncu taraftarla birlikte tezahürat yaparken sonrasında ise havalimanından ayrıldı. 24 yaşındaki hücumcu, futbolseverlere teşekkür ettiği konuşmasında ise sahaya çıkmak için sabırsızlandığının altını çizerken şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir süreç oldu. Tamamlanması biraz zaman aldı. F.Bahçe'de olduğum için mutluyum. Beni karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Bu maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım. Böyle bir desteği hissetmek harika. F.Bahçe taraftarı da çok büyük. Ailem de çok heyecanlı. Kız arkadaşım, Türk kültürünü keşfetmek için çok heyecanlı. İki kızımız var, harika bir tecrübe olacak. Buranın keyfini çıkarmak için sabırsızlanıyorum." Bu arada yıldız futbolcunun bonservis bedeli 39 milyon Euro olacak. Yıllık ise 10 milyon Euro kazanacak.

UÇAĞI REKOR KIRDI

İNGİLİZ yıldızın gelişi de yakın takipteydi… Sarı-lacivertli taraftarların bazıları havalimanına giderken büyük bölümü ise oyuncunun uçağını internetten anbean takip etti. Anlık olarak farklı uygulamalarda yüz binleri bulan görüntülenme yaşandı.

TOPLU İMZA TÖRENİ 15.00'TE

Sarı-lacıvertli kulüp bugün 3 yeni oyuncusu için imza töreni düzenleyecek. Greenwood, Ake ve Muriqi bugün Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde 15.00'te medya önünde imza atacaklar. Törende taraftarlar da olacak.



GİDECEKLERİN LİSTESİ BELLİ!

Sarı-lacivertli yönetim transfer çalışmalarında yeni bir döneme giriyor. İngiliz yıldızın transferini tamamlayan yönetim, bundan sonraki süreçte kadrodaki oyuncuların satışına odaklanacak. Dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında transfer stratejisi masaya yatırılırken, kulübün önceliğinin oyuncu satışlarından gelir elde etmek ve maaş bütçesinde yer açmak olduğu belirtildi. Elde edilecek kaynakların ise forvet transferi için kullanılması planlanıyor. Yönetim, kadroya yeni bir santrfor katmadan önce satış operasyonlarını tamamlamayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan kesin olarak ayrılması beklenen isimler arasında Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Omar Fayed, Rodrigo Becao ve Sofyan Amrabat yer alıyor.

6 KRİTİK İSİM

YÖNETİM kesin yolları ayıracağı isimlerin yanı sıra takımda düşünülen ancak mali değeri yüksek isimlere gelecek teklifleri de gündemine alacak. Bu doğrultuda Jayden Oosterwolde, Brown, Fred, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Nene'ye gelecek öneriler de masaya yatırılacak.