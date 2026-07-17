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Giriş Tarihi: 17.07.2026

Ne yaptın Chelsea!

Ne yaptın Chelsea!
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CHELSEA'NIN Enzo Fernandez paylaşımı infial yarattı. İngiltere karşısında Arjantin'in beraberlik golünü kaydeden oyuncu için formasını giydiği Chelsea, sevincini sosyal medya hesabından paylaştı ve sonuna patlama emojisi koydu. İngiltere Premier Lig ekibinin bu paylaşımı kısa süre içinde büyük yankı uyandırırken, İngiliz taraftarlar sinir krizi geçirdi. Chelsea'nin yaptığı Fernandez gönderisine öfke katlanarak büyüyünce kulüp geri adım atmak zorunda kaldı, söz konusu paylaşımı sildi. Bir taraftar, "Bir İngiliz kulübünün bunu paylaşması tam bir rezalet" yorumunda bulundu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Ne yaptın Chelsea!
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