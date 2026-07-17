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Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:29

Okan Buruk'tan Mario Lemina ve Ugochukwu sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-1 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından sözleşme görüşmeleri devam eden Mario Lemina ve yeni transfer Lesley Ugochukwu hakkında konuştu.

Okan Buruk’tan Mario Lemina ve Ugochukwu sözleri!
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Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer Lesley Ugochukwu için konuşan Buruk, "Lesley'i de bizim oyunumuzu adapte etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki iki maçımız daha sert olacak. Oralarda oyun biraz daha ortaya çıkacak. Bütün orta saha oyuncularımızın birbiriyle oynadığı bir oyun bizim istediğimiz.

Bu oyuncuları iyi bir şekilde harmanlayıp maçına göre kullanmak gerekiyor. Hepsini birden kullanmayı düşünüyorum." dedi.

LEMINA SÖZLERİ

Deneyimli teknik adam, sözleşmesi sona eren Mario Lemina için ise "Lemina'nın durumu daha sonuçlanmadı. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Okan Buruk'tan Mario Lemina ve Ugochukwu sözleri!
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