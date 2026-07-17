Onur Öztonga: "41 numaralı formayı taşımak büyük gurur"

Kocaelispor, Süper Lig'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği birinci etap kampını İstanbulspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçıyla tamamladı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı futbolcu Onur Öztonga, "Bütün takım arkadaşlarımla birlikte kamp boyunca çok sıkı şekilde çalışma içerisindeydik. Çok verimli bir kamp geçtiğimizi düşünüyorum. Bu ilk ciddi hazırlık maçımızdı. 45'er dakika ikişer takım halinde sahaya çıktık. Herkes elinden geleni yaptı. Hocamızın bize vermiş olduğu taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıtmak için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. İlk etabı kazasız belasız bitirdik. İnşallah sıra ikinci etapta" diye konuştu.



"KALİTE, MÜCADELE, HIRS VE AZİM OLARAK HERKES ELİNDEN GELEN HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Geçen sene 3 hafta takımla birlikte olduğunu hatırlatan Öztonga, "Sonrasında burada olmasam da takımı takip etmiştim. Takım kalitesi, takım dinamizmi, her şey çok iyiydi. Ben dışarıdan da olabildiğince maçları izliyordum. Bu sene de keza aynı şekilde herkes elinden gelen bütün mücadeleyi gösteriyor. Kalite, mücadele, hırs ve azim olarak herkes elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. İnşallah geçen seneye dair bu sene takım daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerisi takdiri ilahi. Ben bütün mücadelemi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. İlk önceliğim tabii ki Kocaelispor. Biz burada doğduk, burada büyüdük, burada yetiştik. 16 yıl sonra gelen şampiyonlukta 41 numaralı formayı taşımış olmanın gururunu yaşadım. İnşallah bu sene de elimden gelen bütün mücadeleyi sahaya yansıtıp Süper Lig'de de Kocaelispor forması altında bütün profesyonel liglerde sahaya çıkan futbolculardan biri olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör