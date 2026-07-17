Osorio için tarihi teklif!

Trabzonspor, sağ kanada düşünülen iki isim için eş zamanlı olarak girişimlerini sürdürüyor. Adaylardan ilki Midtjylland formasını giyen Dario Osorio. Trabzonspor, 22 yaşındaki genç yeteneği 14-15 milyon Euro seviyelerinde bonservisle kadrosuna katmak istiyor. Kulüp kurmayları, gerekirse bu rakamın da üzerine çıkmayı göze almış durumda. Anlaşmanın bu seviyelerde tamamlanması halinde Osorio, Trabzonspor'un tarihi boyunca en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu olacak. Benfica forması giyen Gianluca Prestianni için de görüşmeler devam ediyor. Bordo-mavililerin hedefi bu iki isimden birisini transfer etmek.

'OULAI İÇİN ANLAŞTIK TOP ARTIK KENDİSİNDE'

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, takımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Oulai'nin, İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer sürecinin bitme noktasına geldiğini belirten Kafkas, "Oulai'yi vereceğiz. Kulüple büyük ölçüde anlaştık. Oyuncunun anlaşmasını bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde Oulai'nin transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Paul Onuachu için de konuşan Kafkas, "Onuachu'ya Türkiye'den 2, S.Arabistan'dan 1 teklif var. Çok iyi bir teklif gelirse satabiliriz" dedi. Görevinden istifa eden scout şefi Eren Mert ile ilgili ise şunları söyledi: "Maddi konular gündeme geldi. Çok ciddi talebi oldu. Trabzonspor ile birlikteliğini sürdürmek istemeyen, içerisinde en ufak şüphe olan herkesle biz hemen yolları ayırırız."

'ONUACHU'YA TÜRKİYE'DEN 2 TEKLİF VAR'

TRABZONSPOR Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, tecrübeli golcüleri Paul Onuachu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki Nijeryalı santrfora Türkiye'den 2 teklif olduğunu aktaran Kafkas, "Paul Onuachu'ya Türkiye'den 2 tane, Suudi Arabistan'dan 1 teklif var. Ancak çok çok iyi bir teklif gelirse satabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu iki Türk kulübünün Fenerbahçe ve Çorum FK olduğu öğrenildi.