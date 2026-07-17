Rashford’ın bütçesi: 30 milyon euro

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford çok sayıda teklifle karşı karşıya… Avrupa'nın birçok kulübünden ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan İngiliz yıldız, ilk hedef olarak Avrupa'nın beş büyük liginden birinde forma giymeyi planlıyor. Manchester United'la yollarını ayırmak isteyen oyuncunun Premier Lig'de kalmak istediği, eğer bu gerçekleşmezse sonrasında tekliflere bakacağı öğrenildi. 28 yaşındaki hücumcu için F.Bahçe yönetimi, takibini sürdürecek ve oyuncunun durumuna göre adımlarını atacak. Yönetimin, yıldız futbolcu için yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bütçesini değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

SEN KARAR VER EDERSON!

F.Bahçe'de geleceği merak konusu olan Ederson için kritik süreç başlıyor. Brezilyalı kalecinin izni yarın sona erecek ve ardından sarı-lacivertli yönetim, deneyimli file bekçisiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer 32 yaşındaki eldiven ayrılmak istediğini yönetime iletirse, Fenerbahçe teklif getirmesini isteyecek. Yola devam kararı çıkması halinde sarı-lacivertliler, Ederson'u yeniden kazanmak için adımlar atacak.