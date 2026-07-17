ÜMRANİYESPOR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Ümraniyespor karşısında! İlk yarı oynanıyor...

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını Ümraniyespor'a karşı oynuyor. Mücadele, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 21.00'de başladı.
ÜMRANİYESPOR 1-0 GALATASARAY
GOL: 13' Mustafa Eser
İŞTE 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu, Atalay Babacan, Djokanovic, Soukou, Yusuf Deniz Şaş, Melih Bostan.
GALATASARAY: Jankat, Ali Turap, Arda, Eyüp, Kazımcan, Sara, İlkay, Nhaga, Berat, Can Armando, Ada Yüzgeç.
Yeni transfer Lesley Ugochukwu yedekler arasında yer alıyor.
KAMP 23 TEMMUZ'DA
Galatasaray, yurt dışı kampını 23-29 Temmuz'da Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, kamp sürecinde Monza ve Venezia ile karşı karşıya gelecek.
Kampın ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, RAMS Park'ta ise son hazırlık maçına Villarreal karşısında çıkacak.