Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÜMRANİYESPOR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Ümraniyespor karşısında! İlk yarı oynanıyor...
Giriş Tarihi: 17.07.2026 20:39 Son Güncelleme: 17.07.2026 21:16

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Ümraniyespor karşısında! İlk yarı oynanıyor...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 21.00'de başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar sabah.com.tr'de olacak.

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Ümraniyespor karşısında! İlk yarı oynanıyor...
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Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını Ümraniyespor'a karşı oynuyor. Mücadele, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda saat 21.00'de başladı.

ÜMRANİYESPOR 1-0 GALATASARAY

GOL: 13' Mustafa Eser

İŞTE 11'LER

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Ali Yaşar, Serkan Göksu, Atalay Babacan, Djokanovic, Soukou, Yusuf Deniz Şaş, Melih Bostan.

GALATASARAY: Jankat, Ali Turap, Arda, Eyüp, Kazımcan, Sara, İlkay, Nhaga, Berat, Can Armando, Ada Yüzgeç.

Yeni transfer Lesley Ugochukwu yedekler arasında yer alıyor.

KAMP 23 TEMMUZ'DA

Galatasaray, yurt dışı kampını 23-29 Temmuz'da Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, kamp sürecinde Monza ve Venezia ile karşı karşıya gelecek.

Kampın ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, RAMS Park'ta ise son hazırlık maçına Villarreal karşısında çıkacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÜMRANİYESPOR #LESLEY UGOCHUKWU #GALATASARAY

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ÜMRANİYESPOR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Ümraniyespor karşısında! İlk yarı oynanıyor...
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