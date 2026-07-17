Veda statta

4 sezonluk kariyerinde 4 lig şampiyonluğu, 1 Süper Lig gol krallığı yaşayan Mauro İcardi, G.Saray ile yollarını tamamen ayırırken yönetim, ilerleyen dönemde oyuncuya görkemli bir tören yapmak istiyor. Arjantinli golcünün kulübünün belli olması sonrasında İcardi'ye de uyan bir maç öncesinde Aslan eski kaptanını davet edecek. İcardi'yi RAMS Park'a bir kez daha çıkarmayı planlayan G.Saray yönetimi, özel bir koreografinin yanı sıra oyuncuya plaket verip, 50 bin taraftara "Aşkın olayım" şarkısını bir kez daha söyletip İcardi'yi onore etmek istiyor.



BİR GÖRÜŞ: Suat UMURHAN

BİR HAGİ DEĞİL AMA…

Transferi sırasında 'yaşlı' diyenler vardı… Görüşmeler ilerlediğinde "Zaten iyi olsa Türkiye'ye gelmezdi" diyenler çıktı… Bir başka grup da "Emeklilik ikramiyesi için geldi" yorumları yaptı… "Kariyerine saygım var ama…" diye başlayan cümlelerle başlayan yazılar ve yorumlar her yerdeydi… Geldi, gollerini attı, bir takımın değişimine öncülük etti ve tarihi zaferlerin mimarı oldu… 10 Ağustos 1996'da G.Saray forması ile sahaya ilk kez çıkıp Vanspor ağlarını iki kez sarsan Hagi'nin sahada yanıtıydı tüm konuşulanlara... 26 yıl sonra aynı yorumlar, aşağıda görmeler Mauro İcardi için de yapıldı… Finalinde Avrupa şampiyonluğu olmasa da 4 şampiyonluğun mimarlarından, kulübün tarihine geçen başarıların kilit ismi olarak veda etti İcardi… Ligi 13. bitiren ve 2022- 23'e yeni kadrosu ile başlayacak olan G.Saray'da İcardi'siz yola çıkarken Eylül ayında uçaktan inen Arjantinli hem kendini hem de G.Saray'ı yeniden zirveye taşımanın sorumluluğunu da omuzlarında hissetti. Taraftar gol istiyordu o attı! O sevgi istiyordu, taraftar verdi! Taraftar derbi zaferi bekliyordu o başardı. O destek istiyordu, herkes yanındaydı! 4 sezon geride kaldığında kaldırılan 4 şampiyonluk kupası, jeneriklere giren golleri, tarihi performansları, kulüp tarihinin en çok gol atan yabancısı gibi ünvanları resmi kayıtlara geçirirken G.Saraylıların kalplerine "Aşkın olayım" ile giren bir yıldıza veda etti G.Saray… Bir Hagi değil ama bir İcardi geçti Türkiye'den…