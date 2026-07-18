10 gollü çılgın maçta İngiltere, Fransa’yı devirdi!

İngiltere, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile kozlarını paylaştı. Kritik mücadele Miami Stadyumu'nda oynandı.
Heyecan dolu maçta Jesus Valenzuela düdük çaldı. Jesus Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlendi.
VAR'da Leodan Gonzalez, AVAR'da ise Armando Villarreal görev aldı.
İngiltere, üçüncülük maçında Fransa karşısında sahadan 6-4 galip ayrıldı.
İngiltere'nin gollerini 3. dakikada Declan Rice, 18. dakikada Ezri Konsa, 37, 45+1 ve 87. dakikalarda Bukayo Saka ile 90+8. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Fransa'da fileleri 48 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe, 54. dakikada Bradley Barcola ile 90+6. dakikada Ousmane Dembele havalandırdı.