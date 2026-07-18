Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arjantin, İspanya finaline hazır!
Giriş Tarihi: 18.07.2026 21:46

Arjantin, İspanya finaline hazır!

Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

AA
Arjantin, İspanya finaline hazır!
  • ABONE OL

2026 Dünya Kupası finalinde yarın New York'ta İspanya ile karşılaşacak Arjantin, hazırlıklarını tamamladı.

Columbia Park antrenman tesislerinde, TSİ 17.00'de başlayacağı duyurulan idman, olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 19.30'da başlayabildi. Antrenmandan yaklaşık 1 saat önce antrenman sahasına yıldırım düştü.

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Basın mensuplarını yoğun ilgi gösterdiği antrenman ısınmayla başladı; istasyon ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İspanya ile Arjantin arasında New York'ta oynanacak final maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

İspanya'nın sabah idmanı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #ARJANTİN #İSPANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arjantin, İspanya finaline hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA