Beşiktaş’ta Midtjylland maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını üç günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş'ta yeni transfer Alexander Nübel ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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