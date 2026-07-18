Bremer yüksek uçuyor

İtalyan basınına göre; G.Saray, savunmaya takviye için Juventus'tan Bremer için temas kurdu. 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Torino ekibi ile yol ayrımında olduğu ve tekliflere açık kaldığı kaydedildi. Bremer'in kontratı 30 Haziran 2029'da sona erecek. Yapılan temaslarda yıllık ücret isteğinin yüksekliği frene basılmasına neden oldu. Juventus'tan vergiler hariç 6 milyon Euro kazanan oyuncu, kendisini isteyen takımlardan ise 10 milyon Euro talep ediyor. G.Saray ise 6 milyon Euro'nun üzerinde yeni bir teklif yapmayı düşünmüyor.

CAN UZUN&NBSP;YENİDEN MASADA

CAN Uzun için Aslan, Frankfurt'tan haber bekliyor… Almanlar kapıyı 50 milyon Euro'dan açarken G.Saray ise 25 milyon Euro ile yarısını teklif ederek pazarlıklara başlamıştı. Aslan bonusları artırma teklifi ile yine hamle yaptı